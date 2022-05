Preisexplosion: Essen für Bedürftige wird knapp

Leute klopfen nach Jahren wieder um Hilfe an

Im Sozialmarkt soma in der Salzburger Plainstraße kann man sich über zu wenig Essen nicht beklagen. Aber: „Leute, die drei Jahre nicht hier waren, kommen jetzt wieder zu uns“, sagt Vorstandsmitglied Elisabeth Dank. Die Lage der Tafeln in St. Michael und Tamsweg ist ähnlich: „Es zieht etwas an. Es kommen Leute, die bisher noch nie gekommen sind“, so Leiter Erich Thell.