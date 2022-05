Laute Kritik statt politischer „Freundschaft“

Die aktuelle Pflegemisere müsse ebenso gelöst werden: „Wir steuern in eine Zweiklassenmedizin, und die Volkspartei schaut einfach nur zu!“ Es brauche in Spitälern und Heimen, aber auch in der mobilen Betreuung mehr Personal und „endlich höhere Löhne“, so Schnabl. Mit dem Kinderbetreuungspaket will die SPÖ neben Arbeitern künftig auch Familien in den Fokus rücken.