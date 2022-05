Einzigartige Drinks und traditionsreiche Laibchen

„Puszta Hans“ erinnert an vergangene Zeiten

Direkt neben der Donaualm gibt es heuer den neuen „Puszta Hans“-Imbiss, der nicht nur durch seinen Namen, sondern auch sein Highlight-Gericht an vergangene Zeiten erinnert. Als seit Ende der 70-er-Jahre (bis 2017) der „Warme Hans“, der Würstelstand zwischen Hauptplatz und Nibelungenbrücke, für seine köstlichen Puszta-Laibchen in der Semmel nicht nur von Nachtschwärmern geschätzt wurde. Eine Gaumenfreude, die extra von der Fleischmanufaktur Riepl produziert wird und die man unbedingt probieren sollte.

