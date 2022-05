Irak: 6 Millionen Captagon-Pillen beschlagnahmt

Der Verkauf und Konsum von Drogen im Irak hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die irakischen Sicherheitskräfte haben ihren Einsatz gegen Drogenhändler intensiviert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres nahmen sie offiziellen Angaben zufolge 18 mutmaßliche Drogenhändler in der Provinz Anbar fest, die eine lange Grenze zu Syrien hat. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als drei Millionen Captagon-Pillen beschlagnahmt.