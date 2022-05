Kickl: „Land braucht freiheitliche Lokomotive“

Am Urfahraner Jahrmarkt in Linz ging es am Sonntag nach zwei Jahren Corona-Pause bei der 1.-Mai-Kundgebung der Freiheitlichen wieder hoch her. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl und Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner teilten kräftig aus - gegen die Regierung, die Opposition, die EU - und sie forderten eine neuerliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. „In Wahrheit wollen wir führen, eine freiheitliche Lokomotive braucht das Land“, sagte Kickl bei seiner ersten Rede im Bierzelt.