Rote Bundeskanzlerin | Russen-Schatz

Russen-Schatz. Nein, Mitleid muss man wahrlich keines empfinden mit den russischen Oligarchen. (Nebenbei: Mit den ukrainischen auch nicht). Den russischen geht es zunehmend wirklich an den Kragen - auch in Österreich. Die SOKO Oligarchen hat hierzulande schon Vermögenswerte von 300 Millionen Euro eingefroren. Eines der „Opfer“ ist die Nummer 455 auf der Sanktionsliste des Westens. Andrey Yurievich Gorokhov (62) ist Pharma-Unternehmer und sitzt als Mitglied der Putin-Partei „Einiges Russland“ in der Moskauer Staatsduma. Gorokhov, einer der acht reichsten Politiker seines Landes, genoss auch das Luxusleben in Österreich - etwa in seiner 350-Quadratmeter-Villa an bester Wiener Adresse oder seiner exklusiven Wohnung am Wörthersee: Beides beschlagnahmt. Obdachlos dürfte der reiche Putin-Freund aber dennoch nicht sein…