Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!

Was ist wirklich beim Tanz von Victoria und Brooklyn Beckham auf dessen Hochzeit mit Nicola Peltz passiert? Eine Frage, die seit Tagen die Fans des Beckhams-Clans beschäftigt. Jetzt packte der DJ des Abends aus und verriet: So lief der Moment wirklich ab!
Viel wurde spekuliert, gemunkelt und sich über den angeblich so „demütigenden“ Hochzeitstanz zwischen Brooklyn und seiner Mama Victoria Beckham ausgedacht, nachdem der Promi-Spross in einem öffentlichen Statement schwere Vorwürfe erhoben hatte.
Keine „Spice-Girls-Action“ auf der Bühne
Licht ins Dunkel bringt nun einer, der an dem Abend live dabei war: DJ Fat Tony (60). Er legte während der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf und schilderte nun in der britischen Sendung „This Morning“, wie er den viel diskutierten Moment erlebt hatte.
Fat Tony widersprach in dem Interview entschieden den Gerüchten über eine Showeinlage der Designerin. Eine „Spice-Girls-Action“ habe es definitiv nicht gegeben. Aber dennoch habe er den Zeitpunkt für „unpassend“ gehalten.
In diesem Instagram-Beitrag ist das Interview mit DJ Fat Tony zu sehen:
Marc Anthony bat „schönste Frau im Raum“ auf die Bühne
„Marc Anthony trat gerade auf der Bühne auf“, schilderte Fat Tony. „Dann holte er Brooklyn dorthin. Brooklyn ging auf die Bühne, und im nächsten Moment erwarteten alle, dass Nicola den ersten Tanz haben würde. Und dann bittet Marc Anthony die schönste Frau im Raum auf die Bühne, und sagt: ,Victoria, komm auf die Bühne‘.“
Eine böse Überraschung für den Bräutigam, wie der DJ weiter ausführte. Denn Victoria sei der Bitte von Marc Anthony nachgekommen und auf die Bühne gegangen. „Und natürlich ist Brooklyn in diesem Moment völlig am Boden zerstört, weil er dachte, er würde seinen ersten Tanz mit seiner Frau tanzen.“
Nicola verließ weinend den Raum
Daraufhin sei die Situation völlig eskaliert, erinnerte sich der 60-Jährige zurück. „Dann verlässt Nicola weinend den Raum, Brooklyn bleibt auf der Bühne zurück“, schilderte er weiter. Marc Anthony habe Brooklyn während des Tanzes schließlich aufgefordert: „Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter.“ Das sei „typisch lateinamerikanisch“, „so etwas passiert in Lateinamerika“, räumte der DJ ein. Dennoch unterstrich er: „Die ganze Situation war wirklich unangenehm für alle Anwesenden.“
Er kenne die Familie gut, sei schon auf vielen Beckham-Partys gewesen, erklärte Fat Tony weiter. Die Beckhams seien einfach eine „sehr tanzfreudige, eng verbundene Familie“, erklärte er. Entscheidend sei hier jedoch etwas ganz anderes: „Es geht einzig und allein darum, wie Brooklyn sich fühlt. Wenn er es als unangemessen und peinlich empfand, dann war es unangemessen.“
Brunch noch viel peinlicher
Im Gespräch mit der „Daily Mail“ verriet Fat Tony schließlich noch, dass Brooklyn den Saal sofort nach dem Tanz verlassen habe, um nach seiner Braut zu sehen. „Nicolas Familie ging auch, um sich um ihre Tochter zu kümmern.“
Besonders unangenehm sei jedoch der Brunch nach der Hochzeit gewesen, so der DJ in der britischen Morgenshow weiter. Seiner Meinung nach sei dies sogar „der peinlichste Teil von allem“ gewesen, da am nächsten Tag alle darüber gesprochen hätten, „wie traurig dieser Teil“ der Hochzeit gewesen sei.
„Eltern haben ihren Sohn verloren“
In einem ausführlichen Instagram-Posting hatte Brooklyn Beckham Anfang der Woche über seine Hochzeit mit Nicola Peltz geschrieben. Der Vorwurf des 26-Jährigen: Seine Mama Victoria Beckham habe den Hochzeitstanz „gekapert“ und sich „sehr unangemessen“ verhalten. Er habe sich „noch nie in meinem Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt“, erklärte Brooklyn in seinem Posting. Und machte deutlich, dass er derzeit nicht vorhabe, sich mit seinen Eltern Victoria und David Beckham zu versöhnen.
Wohl auch deshalb unterstrich DJ Fat Tony in dem Interview abschließend den Aspekt, den er an dem Beckham-Zwist am traurigsten findet: „Was wir alle übersehen, ist die Tatsache, dass Eltern ihr Kind, ihren Sohn, verloren haben, aber auch der Sohn seine Eltern und den Rest der Familie verloren hat.“
