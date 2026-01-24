Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!

„Eltern haben ihren Sohn verloren“

In einem ausführlichen Instagram-Posting hatte Brooklyn Beckham Anfang der Woche über seine Hochzeit mit Nicola Peltz geschrieben. Der Vorwurf des 26-Jährigen: Seine Mama Victoria Beckham habe den Hochzeitstanz „gekapert“ und sich „sehr unangemessen“ verhalten. Er habe sich „noch nie in meinem Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt“, erklärte Brooklyn in seinem Posting. Und machte deutlich, dass er derzeit nicht vorhabe, sich mit seinen Eltern Victoria und David Beckham zu versöhnen.