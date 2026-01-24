Vorteilswelt
Große Expansionspläne:

Diskonter Woolworth plant heuer 40 neue Filialen

24.01.2026 10:02
Woolworth-Chefin Ivana Jezidzic: „Zehntausende Artikel im Sortiment!"
Woolworth-Chefin Ivana Jezidzic: „Zehntausende Artikel im Sortiment!“(Bild: Vergil Siegl)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Wegen der Teuerung schauen die Österreicher, wo sie Produkte noch günstig bekommen können – und strömen in die Diskonter. Davon profitiert auch die deutsche Billigkette Woolworth, die unter anderem T-Shirts ab 2,50 Euro anbietet, Socken ab einem Euro, Pfannen ab sechs Euro und Kaffeebecher um 1,75 Euro.

Für heuer hat Österreich-Chefin Ivana Jezidzic große Pläne: „Wir haben hierzulande aktuell 59 Filialen. 2025 kamen 36 Geschäfte neu dazu und heuer möchten wir mindestens 40 weitere Standorte aufsperren.“

