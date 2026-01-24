Diskonter Woolworth plant heuer 40 neue Filialen

Wegen der Teuerung schauen die Österreicher, wo sie Produkte noch günstig bekommen können – und strömen in die Diskonter. Davon profitiert auch die deutsche Billigkette Woolworth, die unter anderem T-Shirts ab 2,50 Euro anbietet, Socken ab einem Euro, Pfannen ab sechs Euro und Kaffeebecher um 1,75 Euro.