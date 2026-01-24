Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror-„Tatort“-Dreh

Helen Schneider: „Im Negligé zwischen Mülltonnen“

Society International
24.01.2026 11:35
Ein „Tatort“-Dreh war für Helen Schneider die schlimmste Schauspielerfahrung ihrer Karriere.
Ein „Tatort“-Dreh war für Helen Schneider die schlimmste Schauspielerfahrung ihrer Karriere.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eisige Kälte, Mülltonnen, klitschnass im Negligé: „Tatort“-Schauspielerin Helen Schneider (73) hat am Set der Krimiserie laut eigener Aussage eine ihrer schlimmsten Schauspielerfahrungen durchlebt.

0 Kommentare

2009 spielte sie im Kieler „Tatort“ die Ex-Geliebte eines Rockstars (Hugo Egon Balder), die bei einem Balkonsturz ums Leben kommt.

Mit Feuerwehrschlauch angespritzt
„Diese besondere Leiche zu spielen, war wegen einer Szene eine meiner schlimmsten Schauspielerfahrungen“, sagte Schneider dem „Stern“. „Es war Winter und eiskalt, ich lag im Negligé zwischen Mülltonnen“, erinnert sich die gebürtige New Yorkerin.

Das Drehbuch habe einen eisigen, regnerischen Sturm vorgesehen. „Mit einem Feuerwehrschlauch haben sie also mindestens achtmal Wasser über mich gespritzt und ich durfte nicht mal atmen.“

Lesen Sie auch:
Sie sind die Neuen beim Austro-„Tatort“: Laurence Rupp und Miriam Fussenegger folgen auf Harald ...
Ermitteln ab 2027
Rupp und Fussenegger sind die neuen „Tatort“-Stars
02.12.2025

Fix beim „Tatort“ dabei
Seit rund einem Jahr ist Schneider mittlerweile festes Mitglied im Tatort aus Bremen – nicht als Opfer, sondern als Gerichtsmedizinerin. Bekannt wurde Schneider zuvor als Sängerin mit Hits wie „Rock‘n‘Roll Gypsy“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
115.973 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
94.759 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.933 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Mehr Society International
Horror-„Tatort“-Dreh
Helen Schneider: „Im Negligé zwischen Mülltonnen“
„Darf nicht reden“
Gil Ofarim sorgt mit Schweigedeal für Mega-Wirbel
DJ packt aus:
Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!
16. Nummer-1-Album
Robbie Williams bricht Chartrekord der Beatles
Tag 1 im Dschungel
Stephen hat „Poppes rasiert und komplett blank“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf