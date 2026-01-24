Helen Schneider: „Im Negligé zwischen Mülltonnen“

Eisige Kälte, Mülltonnen, klitschnass im Negligé: „Tatort“-Schauspielerin Helen Schneider (73) hat am Set der Krimiserie laut eigener Aussage eine ihrer schlimmsten Schauspielerfahrungen durchlebt.
2009 spielte sie im Kieler „Tatort“ die Ex-Geliebte eines Rockstars (Hugo Egon Balder), die bei einem Balkonsturz ums Leben kommt.
Mit Feuerwehrschlauch angespritzt
„Diese besondere Leiche zu spielen, war wegen einer Szene eine meiner schlimmsten Schauspielerfahrungen“, sagte Schneider dem „Stern“. „Es war Winter und eiskalt, ich lag im Negligé zwischen Mülltonnen“, erinnert sich die gebürtige New Yorkerin.
Das Drehbuch habe einen eisigen, regnerischen Sturm vorgesehen. „Mit einem Feuerwehrschlauch haben sie also mindestens achtmal Wasser über mich gespritzt und ich durfte nicht mal atmen.“
Fix beim „Tatort“ dabei
Seit rund einem Jahr ist Schneider mittlerweile festes Mitglied im Tatort aus Bremen – nicht als Opfer, sondern als Gerichtsmedizinerin. Bekannt wurde Schneider zuvor als Sängerin mit Hits wie „Rock‘n‘Roll Gypsy“.
