„Das hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun“

Theoretische Leistungsfähigkeit reicht aus

„Menschen werden auf Tätigkeiten wie Portierdienste oder einfache Hilfsarbeiten verwiesen“, sagt Drobits. „Das hat mit der Lebensrealität oft nichts mehr zu tun.“ Es reiche bereits, dass medizinisch noch eine theoretische Leistungsfähigkeit gesehen werde. Dieses Leistungskalkül liege häufig weit entfernt von dem, was Betroffene im Alltag tatsächlich bewältigen können. Viele Verfahren endeten daher nicht einmal mit einem Urteil. „Die meisten wissen, dass sie kaum Aussicht haben, und ziehen ihre Klage zurück“, erklärt Drobits.