Achatschneckerl müssen in neues Terrarium kriechen

Legal, zahm und anschmiegsam

Wer jetzt an verbotene Exoten denkt, kann aufatmen: Achatschnecken dürfen legal in heimischen Zoohandlungen erworben werden. Sie sind zahm, anschmiegsam und gelten als ideale Haustiere für Einsteiger, die keine lautstarken Tiergeräusche mögen. „Unsere Schnecken sind richtige Schmuser“, erzählt Hofegger. „Man kann sie vorsichtig auf der Hand halten, sie kriechen sogar über die Finger und fühlen sich dabei pudelwohl.“