Achatschneckerl müssen in neues Terrarium kriechen

Es sind die wohl kuriosesten Schützlinge der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe aus dem Pielachtal in Niederösterreich. Denn die Tierschützer suchen aktuell Plätze für 15 bald verwaiste afrikanische Weichtiere.
„Unsere Schützlinge lieben Wassermelonen, Erdbeeren, geraspelte Karotten – und manchmal auch ein Gurkerl. Prinzipiell schmeckt ihnen jedes Salatblatterl“, schmunzelt Schneckenhüterin Karin Hofegger von der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe aus Rabenstein. Aktuell suchen 15 Achatschnecken – in Fachkreisen auch „Mollusken“ genannt – ein neues Zuhause. Die Schnecken sind zwischen einem und vier Jahren alt, stammen ursprünglich aus Afrika und lieben es warm.
Legal, zahm und anschmiegsam
Wer jetzt an verbotene Exoten denkt, kann aufatmen: Achatschnecken dürfen legal in heimischen Zoohandlungen erworben werden. Sie sind zahm, anschmiegsam und gelten als ideale Haustiere für Einsteiger, die keine lautstarken Tiergeräusche mögen. „Unsere Schnecken sind richtige Schmuser“, erzählt Hofegger. „Man kann sie vorsichtig auf der Hand halten, sie kriechen sogar über die Finger und fühlen sich dabei pudelwohl.“
Alles inklusive: Terrarium mit Abgabe
Die molluskischen Mitbewohner kommen nicht allein. Wegen eines anstehenden Umzugs müssen die Besitzer die Tiere schweren Herzens abgeben – inklusive eines perfekt eingerichteten Terrariums, das alle Lebensbedingungen der Schnecken optimal berücksichtigt. Futter, Substrat und Versteckmöglichkeiten sind vorhanden. Wer sie übernimmt, bekommt also quasi ein „Rundum-sorglos-Paket“.
Ein Paradies für Schleimer
Die kleine Schnecken-Community aus Guntramsdorf liebt frisches Obst und freut sich über abwechslungsreiche Snacks. Wassermelone, Erdbeeren, geraspelte Karotten oder ein Gurkerl – Hauptsache frisch! „Wir hoffen, dass sich jemand findet, der ihnen ein warmes Zuhause bietet und Freude an diesen faszinierenden Tieren hat“, sagt Hofegger.
Abgabeinfos: Tel.Nr.: +43 664 4306081
