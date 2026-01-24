Vorteilswelt
Fußgänger verletzt

Auf Wiener Schutzweg: Ein Unfall, zwei Versionen

Wien
24.01.2026 10:22
Die Wahrnehmung der Unfallbeteiligten unterschied sich stark voneinander (Symbolbild).
Die Wahrnehmung der Unfallbeteiligten unterschied sich stark voneinander (Symbolbild).
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk Donaustadt bei einem Autounfall verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher will aber nichts mit den Verletzungen des Passanten zu tun haben ...

Ein Unfall, zwei Versionen: Ein 39-Jähriger war am Nachmittag gegen 17.30 Uhr bei der Kreuzung Am langen Felde/Breitenleer Straße unterwegs und wollte die Straße auf dem Schutzweg überqueren. 

Zu diesem Zeitpunkt bog ein 85-jähriger Autofahrer gerade links ab und stieß den Passanten nieder. Der 39-Jährige kam bei dem Unfall glücklicherweise glimpflich davon und wurde lediglich leicht verletzt. Er wurde an Ort und Stelle von der Rettung versorgt.

Autofahrer wies Schuld von sich
Der 85-Jährige stritt jedoch ab, für die Verletzungen verantwortlich zu sein: Er schilderte der Polizei eine andere Version der Geschehnisse: Er habe den Fußgänger gar nicht mit dem Auto umgestoßen, der 39-Jährige sei vielmehr vor seinem stehenden Pkw gestürzt. Eine Augenzeugin bestätigte allerdings die Schilderungen des Passanten.

Der Autofahrer wurde angezeigt.

