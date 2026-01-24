Auf Wiener Schutzweg: Ein Unfall, zwei Versionen

Autofahrer wies Schuld von sich

Der 85-Jährige stritt jedoch ab, für die Verletzungen verantwortlich zu sein: Er schilderte der Polizei eine andere Version der Geschehnisse: Er habe den Fußgänger gar nicht mit dem Auto umgestoßen, der 39-Jährige sei vielmehr vor seinem stehenden Pkw gestürzt. Eine Augenzeugin bestätigte allerdings die Schilderungen des Passanten.