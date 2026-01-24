Oberösterreich hat die geringste Single-Dichte

Singles, die den Valentinstag schon in trauter Zweisamkeit erleben wollen, haben dafür noch exakt drei Wochen Zeit. Doch das Kennenlernen von Gleichgesinnten könnte im eigenen Bundesland schwierig werden, was zwei Gründe hat: Zum einen hat Oberösterreich laut einer Umfrage von Parship.at mit 21 Prozent österreichweit die niedrigste Singles-Dichte. Zum anderen sagten immerhin 48,5 Prozent der Befragten, an einer ernsten, verbindlichen Beziehung „eher geringes Interesse“ zu haben.