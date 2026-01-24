Oberösterreich hat die geringste Single-Dichte

Oberösterreich scheint laut einer Umfrage ein guter Boden für Beziehungen zu sein. Befragte, die die Liebe noch nicht gefunden haben, rechnen sich vor allem über Dating-Apps die größten Chancen auf das Glück aus. Vor allem Single-Männer sehnen sich nach einer festen Beziehung.
Singles, die den Valentinstag schon in trauter Zweisamkeit erleben wollen, haben dafür noch exakt drei Wochen Zeit. Doch das Kennenlernen von Gleichgesinnten könnte im eigenen Bundesland schwierig werden, was zwei Gründe hat: Zum einen hat Oberösterreich laut einer Umfrage von Parship.at mit 21 Prozent österreichweit die niedrigste Singles-Dichte. Zum anderen sagten immerhin 48,5 Prozent der Befragten, an einer ernsten, verbindlichen Beziehung „eher geringes Interesse“ zu haben.
Besonders Männer suchen
Bindungswilligen sei daher Wien ans Herz gelegt. Dort meinten 44 Prozent der Befragten, in keiner festen Beziehung zu sein, aber immerhin 36 Prozent zeigten „eher großes Interesse“ an einer solchen. Besonders Männer scheinen die Liebe zu suchen. Während österreichweit nur jede fünfte Single-Frau Interesse an einer Partnerschaft hat, sind es beim vermeintlich „starken“ Geschlecht 68 Prozent.
Online-Dating boomt
Auf der Suche nach dem Mann oder der Frau fürs Leben setzten vor allem die unter 30-Jährigen längst nicht nur auf Amor. 41 Prozent rechnen sich die größten Chancen über Dating-Apps aus, deutlich vor der Möglichkeit, sich beim Ausgehen (29 Prozent) zu verlieben.
