Kim Jong Un spielt Bademeister in neuem Spa

Beobachter werten daher die Bilder als Teil einer propagandistischen Kampagne, die Fortschritt, Stabilität und „Fürsorge“ der Führung darstellen soll. Nordkorea – bekannt für enge Medienkontrolle und politische Inszenierung – nutzt solche medialen Darstellungen traditionell, um sowohl innenpolitische Stärke zu suggerieren als auch internationale Aufmerksamkeit auf strategische Prioritäten zu lenken. Ob die gezeigten Szenen realitätsnah sind, lässt sich wie üblich unabhängig kaum überprüfen.