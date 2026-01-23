Kim Jong Un spielt Bademeister in neuem Spa

Inmitten globaler Spannungen um Ukraine-Krieg, diplomatische Konflikte und geopolitische Krisen sorgt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit ungewöhnlichen Bildern für Aufsehen: In staatlich verbreiteten Aufnahmen ist er in einem Thermalbad zu sehen, in dem er offenbar Gäste und Becken inspiziert – dick bekleidet im Wasserdampf.
Die Szenen sind Bestandteil eines Propagandavideos, das den Staatschef in einer ungewöhnlich „fürsorglichen“ Rolle zeigen soll und zugleich ein Prestigeprojekt des Regimes präsentiert.
Gelände fiel zuletzt durch mangelhafte Hygiene auf
Laut nordkoreanischen Staatsmedien wurde das Onpho Working People’s Holiday Camp in der Provinz Nord‑Hamgyŏng nach jahrelanger Sanierung wiedereröffnet. Das Gelände um eine heiße Quelle – nun als größtes Thermalresort des Landes präsentiert – war zuvor nach Kritik Kims an mangelhafter Hygiene und Bedingungen umfassend umgebaut worden.
Gäste beim Baden beobachtet
In dem veröffentlichten Material ist Kim Jong Un mehrfach zu sehen, wie er Einrichtungen des Resorts begutachtet und – trotz Winterkleidung – Wasser in Becken testet oder Gäste beim Baden beobachtet. Die Inszenierung erfolgt wenige Wochen vor dem erwarteten Neunten Parteikongress der Arbeiterpartei, einem der seltensten und politisch wichtigsten Großereignisse im Land.
Beobachter werten daher die Bilder als Teil einer propagandistischen Kampagne, die Fortschritt, Stabilität und „Fürsorge“ der Führung darstellen soll. Nordkorea – bekannt für enge Medienkontrolle und politische Inszenierung – nutzt solche medialen Darstellungen traditionell, um sowohl innenpolitische Stärke zu suggerieren als auch internationale Aufmerksamkeit auf strategische Prioritäten zu lenken. Ob die gezeigten Szenen realitätsnah sind, lässt sich wie üblich unabhängig kaum überprüfen.
