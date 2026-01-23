Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skurrile Bilder

Kim Jong Un spielt Bademeister in neuem Spa

Außenpolitik
23.01.2026 22:40
Kim Jong Un inspiziert ein neues Thermalresort im Staatsfernsehen.
Kim Jong Un inspiziert ein neues Thermalresort im Staatsfernsehen.(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Inmitten globaler Spannungen um Ukraine-Krieg, diplomatische Konflikte und geopolitische Krisen sorgt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit ungewöhnlichen Bildern für Aufsehen: In staatlich verbreiteten Aufnahmen ist er in einem Thermalbad zu sehen, in dem er offenbar Gäste und Becken inspiziert – dick bekleidet im Wasserdampf.

0 Kommentare

Die Szenen sind Bestandteil eines Propagandavideos, das den Staatschef in einer ungewöhnlich „fürsorglichen“ Rolle zeigen soll und zugleich ein Prestigeprojekt des Regimes präsentiert.

Gelände fiel zuletzt durch mangelhafte Hygiene auf
Laut nordkoreanischen Staatsmedien wurde das Onpho Working People’s Holiday Camp in der Provinz Nord‑Hamgyŏng nach jahrelanger Sanierung wiedereröffnet. Das Gelände um eine heiße Quelle – nun als größtes Thermalresort des Landes präsentiert – war zuvor nach Kritik Kims an mangelhafter Hygiene und Bedingungen umfassend umgebaut worden.

Gäste beim Baden beobachtet
In dem veröffentlichten Material ist Kim Jong Un mehrfach zu sehen, wie er Einrichtungen des Resorts begutachtet und – trotz Winterkleidung – Wasser in Becken testet oder Gäste beim Baden beobachtet. Die Inszenierung erfolgt wenige Wochen vor dem erwarteten Neunten Parteikongress der Arbeiterpartei, einem der seltensten und politisch wichtigsten Großereignisse im Land.

Lesen Sie auch:
Kim-Dynastie in Bewegung: Die 13-jährige Tochter Kims zeigt sich zwischen ihrem Vater und der ...
Nächste Machthaberin?
Geheime Erbin Kims tritt erstmals ins Rampenlicht
02.01.2026
Sieht aus wie Attrappe
Bedrohung aus Plastik? Zweifel an Kims Atom-U-Boot
25.12.2025

Beobachter werten daher die Bilder als Teil einer propagandistischen Kampagne, die Fortschritt, Stabilität und „Fürsorge“ der Führung darstellen soll. Nordkorea – bekannt für enge Medienkontrolle und politische Inszenierung – nutzt solche medialen Darstellungen traditionell, um sowohl innenpolitische Stärke zu suggerieren als auch internationale Aufmerksamkeit auf strategische Prioritäten zu lenken. Ob die gezeigten Szenen realitätsnah sind, lässt sich wie üblich unabhängig kaum überprüfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.492 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.887 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
78.140 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Außenpolitik
Skurrile Bilder
Kim Jong Un spielt Bademeister in neuem Spa
Treffen in Abu Dhabi
Donbass wird zum Knackpunkt der Friedensgespräche
„Freunde verloren“
Harry will von Trump Respekt für NATO-Verbündete
„Nukleare Option“
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
Rodríguez in Leak:
USA gaben Regime „nur 15 Minuten, um zu überleben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf