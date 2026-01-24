James Ott, Egisto Bond

Nichts liegt dem Kolumnisten ferner, als sich in ein laufendes Strafverfahren einmischen zu wollen. Auch nicht in jenes einigermaßen skurrile, das dieser Tage im Wiener Straflandesgericht gegen einen ehemaligen Beamten des Staatsschutzes läuft. Allzumal hierzulande bekanntlich ja die Unschuldsvermutung gilt.
EINERSEITS wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Egisto Ott vor, dass dieser dem russischen Geheimdienst gegen Entgelt Informationen geliefert hätte.
ANDERERSEITS verteidigt sich der vormalige Chefinspektor mit der Behauptung, er habe keineswegs für die Russen spioniert, sondern diese Informationen auf höhere Weisung im Zuge einer hochgeheimen „Mission Doktor“ für einen befreundeten Geheimdienst erheben müssen. Welcher dies sei, dürfe er bei Gefahr für Leib und Leben nicht sagen, wohl aber nicht der von Andorra oder des Vatikans, also mutmaßlich mindestens der CIA oder der Mossad.
Wie weit dieser Austro-James-Bond wirklich, wie er behauptet, nur Recherchen im Zusammenhang mit einem potenziellen russischen Überläufer zu tätigen hatte und ob die Spionagevorwürfe ihm gegenüber nur von Missständen im ehemaligen BVT ablenken sollten, werden wohl die Geschworenen beurteilen müssen.
Tatsache erscheint aber zu sein, dass die indessen reformierte und umbenannte Staatsschutz-Behörde seinerzeit ein ziemlicher „Sauhaufen“ gewesen sein muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.