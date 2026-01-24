Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

James Ott, Egisto Bond

Kolumnen
24.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Nichts liegt dem Kolumnisten ferner, als sich in ein laufendes Strafverfahren einmischen zu wollen. Auch nicht in jenes einigermaßen skurrile, das dieser Tage im Wiener Straflandesgericht gegen einen ehemaligen Beamten des Staatsschutzes läuft. Allzumal hierzulande bekanntlich ja die Unschuldsvermutung gilt.

EINERSEITS wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Egisto Ott vor, dass dieser dem russischen Geheimdienst gegen Entgelt Informationen geliefert hätte.

ANDERERSEITS verteidigt sich der vormalige Chefinspektor mit der Behauptung, er habe keineswegs für die Russen spioniert, sondern diese Informationen auf höhere Weisung im Zuge einer hochgeheimen „Mission Doktor“ für einen befreundeten Geheimdienst erheben müssen. Welcher dies sei, dürfe er bei Gefahr für Leib und Leben nicht sagen, wohl aber nicht der von Andorra oder des Vatikans, also mutmaßlich mindestens der CIA oder der Mossad.

Wie weit dieser Austro-James-Bond wirklich, wie er behauptet, nur Recherchen im Zusammenhang mit einem potenziellen russischen Überläufer zu tätigen hatte und ob die Spionagevorwürfe ihm gegenüber nur von Missständen im ehemaligen BVT ablenken sollten, werden wohl die Geschworenen beurteilen müssen.

Tatsache erscheint aber zu sein, dass die indessen reformierte und umbenannte Staatsschutz-Behörde seinerzeit ein ziemlicher „Sauhaufen“ gewesen sein muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.136 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.317 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
88.694 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
James Ott, Egisto Bond
„Krone“-Kommentar
Warum wird Frau Kneissl nicht einfach Russin?
„Krone“-Kommentar
Was haben diese Zulagen noch mit Ehrenamt zu tun?
„Krone“-Kommentar
Trumps Ziele – und wir sind ihm dabei scheißegal
„Krone“-Kommentar
Ein Alterslimit gegen die Schrankenlosigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf