James Ott, Egisto Bond

ANDERERSEITS verteidigt sich der vormalige Chefinspektor mit der Behauptung, er habe keineswegs für die Russen spioniert, sondern diese Informationen auf höhere Weisung im Zuge einer hochgeheimen „Mission Doktor“ für einen befreundeten Geheimdienst erheben müssen. Welcher dies sei, dürfe er bei Gefahr für Leib und Leben nicht sagen, wohl aber nicht der von Andorra oder des Vatikans, also mutmaßlich mindestens der CIA oder der Mossad.