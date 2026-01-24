„Eine Watschn!“ Ski-Star weint bitterlich im Ziel

Mit Startnummer eins eröffnete Alice Robinson das Rennen. Immer wieder hatte sie zu kämpfen, alles andere als eine perfekte Fahrt. Zahlreiche Läuferinnen reihten sich anschließend vor ihr ein, am Ende hatte sie 4,28 (!) Sekunden Rückstand auf die Schwedin Sara Hector, die die Bestzeit im ersten Durchgang erzielen konnte.