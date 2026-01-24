„Eine Watschn!“ Ski-Star weint bitterlich im Ziel

Beim Riesentorlauf in Spindlermühle gab’s für Alice Robinson am Samstag die nächste herbe Enttäuschung. Nach dem ersten Durchgang flossen bei der Neuseeländerin im Ziel die Tränen.
Mit Startnummer eins eröffnete Alice Robinson das Rennen. Immer wieder hatte sie zu kämpfen, alles andere als eine perfekte Fahrt. Zahlreiche Läuferinnen reihten sich anschließend vor ihr ein, am Ende hatte sie 4,28 (!) Sekunden Rückstand auf die Schwedin Sara Hector, die die Bestzeit im ersten Durchgang erzielen konnte.
Im Ziel war die Enttäuschung riesengroß. Robinson weinte bitterlich, musste immer wieder getröstet werden.
Keine Chance mehr im Kugel-Kampf
„Das ist eine Watschn, ich verstehe, dass sie da enttäuscht“, litt auch ORF-Expertin Nicole Hosp mit. „Im Kugel-Kampf ist jetzt alles vorbei für sie.“ Bereits vor dem Bewerb hatte sie im RTL-Weltcup bei noch drei ausstehenden Rennen 248 Punkte auf ÖSV-Ass Julia Scheib.
