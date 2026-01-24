Vorteilswelt
Nächste Enttäuschung

„Eine Watschn!“ Ski-Star weint bitterlich im Ziel

Ski Alpin
24.01.2026 10:23
Tränen bei Alice Robinson
Tränen bei Alice Robinson(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim Riesentorlauf in Spindlermühle gab’s für Alice Robinson am Samstag die nächste herbe Enttäuschung. Nach dem ersten Durchgang flossen bei der Neuseeländerin im Ziel die Tränen.

Mit Startnummer eins eröffnete Alice Robinson das Rennen. Immer wieder hatte sie zu kämpfen, alles andere als eine perfekte Fahrt. Zahlreiche Läuferinnen reihten sich anschließend vor ihr ein, am Ende hatte sie 4,28 (!) Sekunden Rückstand auf die Schwedin Sara Hector, die die Bestzeit im ersten Durchgang erzielen konnte.

Julia Scheib liegt erneut im Spitzenfeld.
RTL in Spindlermühle
LIVE: Scheib stark, aber Duo war noch schneller
24.01.2026

Im Ziel war die Enttäuschung riesengroß. Robinson weinte bitterlich, musste immer wieder getröstet werden. 

Keine Chance mehr im Kugel-Kampf
„Das ist eine Watschn, ich verstehe, dass sie da enttäuscht“, litt auch ORF-Expertin Nicole Hosp mit. „Im Kugel-Kampf ist jetzt alles vorbei für sie.“ Bereits vor dem Bewerb hatte sie im RTL-Weltcup bei noch drei ausstehenden Rennen 248 Punkte auf ÖSV-Ass Julia Scheib.

