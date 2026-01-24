Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel, LIVE ab 11.30 Uhr

Das soll das Prestige des anstehenden Höllenritts nicht mindern, ein Triumph auf der 3.315 m langen Strecke ist in der Skiszene der Ritterschlag schlechthin und bringt heuer das Rekord-Siegerpreisgeld von 101.000 Euro/brutto ein. Den Sieg am Freitag holte der dominanteste Skifahrer der Jetzt-Zeit, nun will Odermatt auch einen der letzten weißen Flecken tilgen: „Bei jedem Athleten steht diese Gams ganz oben auf der Wunschliste.“ Im Vorjahr konnte Odermatt nach seinem Super-G-Erfolg die Spannung für die Abfahrt nicht hochhalten und wurde Sechster. „Ich lasse nicht so viel Emotion dazu, auch am Abend nicht. Darum werde ich hoffentlich morgen mehr Energie haben.“