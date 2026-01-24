Vorteilswelt
KV-Verhandlungen

So viel (oder wenig) verdienen Pfleger im Spital

Oberösterreich
24.01.2026 11:20
In Linz gingen am Donnerstag Hunderte Pflegekräfte auf die Straße.
In Linz gingen am Donnerstag Hunderte Pflegekräfte auf die Straße.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Minusgrade auf der Straße, Frust im Job: Hunderte nichtärztliche Mitarbeiter der Ordenskliniken legten am Donnerstag die Arbeit nieder. Im Zentrum des Streiks stehen zwei Forderungen: eine 35-Stunden-Woche und ein voller Inflationsausgleich beim Gehalt. Doch wie viel verdient eine diplomierte Pflegekraft tatsächlich?

Viel Arbeit, aber zu wenig Gehalt – das ist die Kernbotschaft jener Frauen und Männer, die am Donnerstag vor den Ordenskliniken in Linz auf die Straße gingen. Wie berichtet, hatten die Gewerkschaft vida und der ÖGB zum Streik aufgerufen, nachdem die Dienstgeber zwei zentrale Forderungen bei den Kollektivvertragsverhandlungen abgelehnt hatten: eine schrittweise Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bis 2030 sowie einen vollen Inflationsausgleich beim Einkommen.

