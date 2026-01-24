Wahl in St. Pölten: Ringen um die rote Absolute

Auf Bundesebene sind absolute Mehrheiten in der Politik trotz des FPÖ-Hochflugs undenkbar, auf Landesebene sind sie passé, in einer Landeshauptstadt sind solch politische Verhältnisse aber noch möglich. In St. Pölten, das immerhin mehr Einwohner als das von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommene Grönland hat, wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Sollte Trump – warum auch immer – nach Grönland dann auch auf St. Pölten schielen, droht ihm jedenfalls auch dort erbitterter Widerstand.