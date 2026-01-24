Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Spannung garantiert

Wahl in St. Pölten: Ringen um die rote Absolute

Niederösterreich
24.01.2026 06:00
Krumböck und Antauer (1. bzw. 3.v.re) wollen die Absolute von Stadler (links) brechen. Zirngast ...
Krumböck und Antauer (1. bzw. 3.v.re) wollen die Absolute von Stadler (links) brechen. Zirngast will einziehen.(Bild: Krone KREATIV/Molnar Attila, Imre Antal)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Am Sonntag wird in Niederösterreichs Landeshauptstadt gewählt. SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler kämpft um die absolute Mehrheit, die KPÖ mit einem ehemaligen Grazer um den Einzug in den Gemeinderat. 

0 Kommentare

Auf Bundesebene sind absolute Mehrheiten in der Politik trotz des FPÖ-Hochflugs undenkbar, auf Landesebene sind sie passé, in einer Landeshauptstadt sind solch politische Verhältnisse aber noch möglich. In St. Pölten, das immerhin mehr Einwohner als das von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommene Grönland hat, wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Sollte Trump – warum auch immer – nach Grönland dann auch auf St. Pölten schielen, droht ihm jedenfalls auch dort erbitterter Widerstand.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
92.246 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.084 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
79.281 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf