Wahl in St. Pölten: Ringen um die rote Absolute

Im Süden und Osten Österreichs ist es eisglatt
Achtung beim Rausgehen
Am Sonntag wird in Niederösterreichs Landeshauptstadt gewählt. SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler kämpft um die absolute Mehrheit, die KPÖ mit einem ehemaligen Grazer um den Einzug in den Gemeinderat.
Auf Bundesebene sind absolute Mehrheiten in der Politik trotz des FPÖ-Hochflugs undenkbar, auf Landesebene sind sie passé, in einer Landeshauptstadt sind solch politische Verhältnisse aber noch möglich. In St. Pölten, das immerhin mehr Einwohner als das von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommene Grönland hat, wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Sollte Trump – warum auch immer – nach Grönland dann auch auf St. Pölten schielen, droht ihm jedenfalls auch dort erbitterter Widerstand.
