Snowboard

Sieg für Österreicher im Teambewerb auf Simonhöhe

Wintersport
24.01.2026 11:14
Andreas Prommegger und Sabine Payer gewannen den Teambewerb auf der SImonhöhe.
Andreas Prommegger und Sabine Payer gewannen den Teambewerb auf der SImonhöhe.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Snowboard-Asse Andreas Prommegger/Sabine Payer haben am Samstag beim Weltcup auf der Simonhöhe den Teambewerb im Parallel-Riesentorlauf gewonnen. 

0 Kommentare

Sie setzten sich im großen Finale gegen Aaron March/Lucia Dalmasso aus Italien durch. Im Viertelfinale Endstation war für Benjamin Karl/Martina Ankele, im Achtelfinale für Christoph Karner/Jessica Pichelkastner und den Freitag-Zweiten Fabian Obmann mit Claudia Riegler.

„Tut gut für die Seele“
„Für mich war es sehr wichtig, weil die Saison nicht so einfach war. Das tut so gut für die Seele“, sagte Prommegger, der denkt, dass das Olympiaticket fix sein sollte. Payer freute sich über den Erfolg. „Zuhause zu gewinnen, ist mega“, meinte die Kärntnerin, die im Einzelrennen am Vortag Siebente war.

