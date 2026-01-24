Sieg für Österreicher im Teambewerb auf Simonhöhe

Österreichs Snowboard-Asse Andreas Prommegger/Sabine Payer haben am Samstag beim Weltcup auf der Simonhöhe den Teambewerb im Parallel-Riesentorlauf gewonnen.
Sie setzten sich im großen Finale gegen Aaron March/Lucia Dalmasso aus Italien durch. Im Viertelfinale Endstation war für Benjamin Karl/Martina Ankele, im Achtelfinale für Christoph Karner/Jessica Pichelkastner und den Freitag-Zweiten Fabian Obmann mit Claudia Riegler.
„Tut gut für die Seele“
„Für mich war es sehr wichtig, weil die Saison nicht so einfach war. Das tut so gut für die Seele“, sagte Prommegger, der denkt, dass das Olympiaticket fix sein sollte. Payer freute sich über den Erfolg. „Zuhause zu gewinnen, ist mega“, meinte die Kärntnerin, die im Einzelrennen am Vortag Siebente war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.