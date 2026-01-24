Sieg für Österreicher im Teambewerb auf Simonhöhe

„Tut gut für die Seele“

„Für mich war es sehr wichtig, weil die Saison nicht so einfach war. Das tut so gut für die Seele“, sagte Prommegger, der denkt, dass das Olympiaticket fix sein sollte. Payer freute sich über den Erfolg. „Zuhause zu gewinnen, ist mega“, meinte die Kärntnerin, die im Einzelrennen am Vortag Siebente war.