Riesentorlauf in Spindlermühle, LIVE ab 10 Uhr

Scheib holte am Kronplatz ihren vierten Saisonsieg. Gewinnt sie auch in Tschechien und kommt Rast nicht in die Top sechs, wird Scheib erste RTL-Gewinnerin für den ÖSV seit Eva-Maria Brem 2016. Die Schwedin Sara Hector, die Neuseeländerin Alice Robinson und Shiffrin haben eine noch theoretische Kugelchance. „In drei Rennen kann noch sehr viel passieren. Ich bin sehr stabil am Ski, das spricht für mich“, war Scheib vorsichtig hinsichtlich des greifbaren Kristalls geblieben. In Spindleruv Mlyn war die 27-Jährige bisher nur 2019 am Start und nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Es war zugleich das bisher letzte Rennen dort. Es siegte Lokalmatadorin Petra Vlhova, die nach ihrem Kreuzbandriss noch um ihre Olympia-Teilnahme kämpft.