Klopp verrät: „Dem sind die Plomben rausgeflogen“

Eine Anekdote, die ihm Ex-Profi Weirather am Freitag in Kitzbühel erzählt hat, macht ihm allerdings die Intensität dieses besonderen Rennens klar, so Klopp: „Als er damals seinen Streckenrekord aufgestellt hat, sind im bei der Fahrt die Zahnplomben rausgeflogen. Dann musste er anschließend zum Zahnarzt. Das zeigt doch die wahnsinnige Belastung, der die Athleten hier ausgesetzt sind.“