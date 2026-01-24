Vorteilswelt
Kitzbühel-Anekdote

Klopp verrät: „Dem sind die Plomben rausgeflogen“

Ski Alpin
24.01.2026 11:41
Jürgen Klopp erlebt in Kitzbühel eine Premiere.
Jürgen Klopp erlebt in Kitzbühel eine Premiere.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Jürgen Klopp hat sich vor der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel am Samstag (hier im LIVETICKER) fasziniert von der Kulisse, den Athleten und vor allem der legendären Piste gezeigt. Zudem teilte der Deutsche eine Anekdote von Ex-Skiprofi Harti Weirather. 

Kult-Trainer – und aktuell Global Head of Soccer bei Red Bull – Klopp erlebt in Kitzbühel eine Premiere, wie er im ORF-Interview kurz vor Rennstart erzählt: „Seit ich denken kann, fahre ich Ski und schaue auch Skirennen. Live habe ich bis heute aber noch keines gesehen. Hier in Kitzbühel an der Piste zu stehen, ist schon sehr beeindruckend.“ 

Dabei zollt er allen Skirennläufern Respekt und gibt grinsend zu: „Ich habe mir heute früh überlegt, was ich tun würde, wenn ich das Rennen fahren müsste. Dann wäre ich wohl in Berlin geblieben – und die freuen sich einfach darauf, dieses Rennen in Angriff zu nehmen.“ 

Eine enorme Belastung
Auf Nachfrage, wie denn ein Kitz-Double sportlich zu bewerten sei, entgegnet Klopp: „Wie soll ich das nachvollziehen? Ich bin kein professioneller Skifahrer.“ 

Harti Weirather
Harti Weirather(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Eine Anekdote, die ihm Ex-Profi Weirather am Freitag in Kitzbühel erzählt hat, macht ihm allerdings die Intensität dieses besonderen Rennens klar, so Klopp: „Als er damals seinen Streckenrekord aufgestellt hat, sind im bei der Fahrt die Zahnplomben rausgeflogen. Dann musste er anschließend zum Zahnarzt. Das zeigt doch die wahnsinnige Belastung, der die Athleten hier ausgesetzt sind.“ 

Ähnliche Themen
Jürgen Klopp
Kitzbühel
Red Bull
Abfahrt
