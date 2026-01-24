Klopp verrät: „Dem sind die Plomben rausgeflogen“

Jürgen Klopp hat sich vor der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel am Samstag (hier im LIVETICKER) fasziniert von der Kulisse, den Athleten und vor allem der legendären Piste gezeigt. Zudem teilte der Deutsche eine Anekdote von Ex-Skiprofi Harti Weirather.
Kult-Trainer – und aktuell Global Head of Soccer bei Red Bull – Klopp erlebt in Kitzbühel eine Premiere, wie er im ORF-Interview kurz vor Rennstart erzählt: „Seit ich denken kann, fahre ich Ski und schaue auch Skirennen. Live habe ich bis heute aber noch keines gesehen. Hier in Kitzbühel an der Piste zu stehen, ist schon sehr beeindruckend.“
Dabei zollt er allen Skirennläufern Respekt und gibt grinsend zu: „Ich habe mir heute früh überlegt, was ich tun würde, wenn ich das Rennen fahren müsste. Dann wäre ich wohl in Berlin geblieben – und die freuen sich einfach darauf, dieses Rennen in Angriff zu nehmen.“
Eine enorme Belastung
Auf Nachfrage, wie denn ein Kitz-Double sportlich zu bewerten sei, entgegnet Klopp: „Wie soll ich das nachvollziehen? Ich bin kein professioneller Skifahrer.“
Eine Anekdote, die ihm Ex-Profi Weirather am Freitag in Kitzbühel erzählt hat, macht ihm allerdings die Intensität dieses besonderen Rennens klar, so Klopp: „Als er damals seinen Streckenrekord aufgestellt hat, sind im bei der Fahrt die Zahnplomben rausgeflogen. Dann musste er anschließend zum Zahnarzt. Das zeigt doch die wahnsinnige Belastung, der die Athleten hier ausgesetzt sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.