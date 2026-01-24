Salzburgs Hochburgen liegen alle im Süden

So ist es auch kein Zufall, dass Saalfelden mit Felix Gottwald (sieben Medaillen) den erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten stellt. In Lauerstellung liegt der SC Radstadt. Die Pongauer sind von 1980 abgesehen (Walter Mayer blieb nur die Ersatzrolle) seit 1956 bei allen Editionen vertreten gewesen! Beim Debüt mit Adler Walter Habersatter und „Putzi“ Frandl holte Letztere gleich im RTL Silber. Zuletzt beendete Teresa Stadlober in Peking eine Durststrecke. Ihr Bronze war das erste Edelmetall für die Pongauer seit Andi Schifferer 2002.