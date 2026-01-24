Forscher jubeln über Sensationsfund in Mexiko

Forscher in Mexiko jubeln über eine sensationelle Entdeckung, die Wissenschaftler schon jetzt als „bedeutendster archäologischer Fund des Jahrzehnts“ bezeichnen. Das 1400 Jahre alte Grab mit Wandmalereien, Friesen und Kalenderinschriften der zapotekischen Hochkultur wurde in San Pablo Huitzo im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden.
Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, schmückt eine Eule, die für die Zapoteken die Nacht und den Tod symbolisiert, den Eingang zum Vorraum. Ihr Schnabel bedeckt das aus bemaltem Stuck gefertigte Gesicht eines Zapoteken, dem die Anlage vermutlich gewidmet war.
Figuren aus Stein und Wandmalereien repräsentieren Macht und Tod. An den Wänden der Grabkammer ist eine in ockerfarbenen, weißen, grünen, roten und blauen Tönen bemalte Prozession von Menschen zu sehen.
Hier sehen Sie ein Video des Fundes:
Fund liefert Forschern viele Informationen
Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer „außergewöhnlichen Entdeckung“, weil das Grab gut erhalten sei und viele Informationen über die Kultur der Zapoteken offenbare.
Es biete Einblicke in „ihre soziale Organisation, ihre Bestattungsrituale und ihre Weltanschauung, die in der Architektur und in Wandmalereien erhalten geblieben sind“.
