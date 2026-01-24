Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1400 Jahre altes Grab

Forscher jubeln über Sensationsfund in Mexiko

Wissen
24.01.2026 10:58
Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer „außergewöhnlichen Entdeckung“, weil das Grab ...
Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer „außergewöhnlichen Entdeckung“, weil das Grab gut erhalten sei und viele Informationen über die Kultur der Zapoteken offenbare. Es biete Einblicke in „ihre soziale Organisation, ihre Bestattungsrituale und ihre Weltanschauung, die in der Architektur und in Wandmalereien erhalten geblieben sind“.(Bild: Nacional de Antropología e Historia/youtube.com/INAHTV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscher in Mexiko jubeln über eine sensationelle Entdeckung, die Wissenschaftler schon jetzt als „bedeutendster archäologischer Fund des Jahrzehnts“ bezeichnen. Das 1400 Jahre alte Grab mit Wandmalereien, Friesen und Kalenderinschriften der zapotekischen Hochkultur wurde in San Pablo Huitzo im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden. 

0 Kommentare

Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, schmückt eine Eule, die für die Zapoteken die Nacht und den Tod symbolisiert, den Eingang zum Vorraum. Ihr Schnabel bedeckt das aus bemaltem Stuck gefertigte Gesicht eines Zapoteken, dem die Anlage vermutlich gewidmet war.

Figuren aus Stein und Wandmalereien repräsentieren Macht und Tod. An den Wänden der Grabkammer ist eine in ockerfarbenen, weißen, grünen, roten und blauen Tönen bemalte Prozession von Menschen zu sehen.

Hier sehen Sie ein Video des Fundes:

Fund liefert Forschern viele Informationen
Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer „außergewöhnlichen Entdeckung“, weil das Grab gut erhalten sei und viele Informationen über die Kultur der Zapoteken offenbare.

Über die Zapoteken-Hochkultur

  • Die Zapoteken-Hochkultur erlebte ihren Höhepunkt zwischen den Jahren 300 und 900 im Süden Mexikos.
  • Ihre Hauptstadt Monte Albán hatte in der Blütezeit etwa 35.000 Einwohner. 1987 wurde diese in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
  • Nach einer Schätzung aus dem Jahr 1997 leben heute fast 800.000 Zapoteken in Mexiko.

Es biete Einblicke in „ihre soziale Organisation, ihre Bestattungsrituale und ihre Weltanschauung, die in der Architektur und in Wandmalereien erhalten geblieben sind“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.136 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.317 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
88.694 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Wissen
1400 Jahre altes Grab
Forscher jubeln über Sensationsfund in Mexiko
Es wird wirklich eng!
Wo Olympische Winterspiele kaum noch Chancen haben
Unterschätztes Virus
„Kinderklinik-Füller“ RSV: Nächste Welle droht
Krone Plus Logo
Schottisches Know-how
Das leistet die neue Wunderwaffe gegen Blackouts
Risiko ist angeboren
Forscher finden Ursache für viele Fehlgeburten
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf