Forscher jubeln über Sensationsfund in Mexiko

Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer „außergewöhnlichen Entdeckung“, weil das Grab gut erhalten sei und viele Informationen über die Kultur der Zapoteken offenbare. Es biete Einblicke in „ihre soziale Organisation, ihre Bestattungsrituale und ihre Weltanschauung, die in der Architektur und in Wandmalereien erhalten geblieben sind“. (Bild: Nacional de Antropología e Historia/youtube.com/INAHTV)