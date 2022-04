Fertö-Neusiedler See als UNESCO-Welterbestätte

Die Region Fertö-Neusiedler See wurde am 13. Dezember 2001 von der UNESCO in die Liste der Welterbestätten aufgenommen und hat somit laut Definition eine „außergewöhnliche Bedeutung für die ganze Menschheit“. Aufgrund des Lockdowns musste die geplante Jubiläumsveranstaltung auf Ende April verschoben werden, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt bot einen mehr als würdigen Rahmen.