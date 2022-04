Deutschland verlängert Kontrollen zu Österreich

Deutschland hat die Grenzkontrollen zu Österreich um weitere sechs Monate verlängert. Ein entsprechendes Schreiben an die EU-Kommission wurde bereits am 14. April verschickt. Begründet wurde die Verlängerung bis November mit dem Migrationsgeschehen an diesem Grenzabschnitt. Die Grenzkontrollen in Österreich waren laut EuGH nicht mehr rechtmäßig.