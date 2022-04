Angebliche Rubel-Zahlungen „russische Propaganda“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist Gerüchten entgegengetreten, wonach Österreich seine Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlen wolle. Das sei „russische Propaganda“, sagte der Kanzler gegenüber der „Krone“. An dem bisherigen Prozedere habe sich „nichts geändert“, es laufe weiter sanktionskonform ab. Kurz hatte es Aufregung gegeben, weil die russische Nachrichtenagentur TASS gemeldet hatte, dass Österreich bereit sei, Gas in Rubel zu bezahlen.