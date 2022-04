Kosovo: 300 Gefängnisplätze für dänische Häftlinge

Haekkerup zufolge gewährleistet das Abkommen, dass die aus Dänemark abgeschobenen Kriminellen auch im Kosovo unter Haftbedingungen einsitzen, die dänischen Standards entsprechen. Dafür werde das Gefängnis in Gjilan im Südosten des Kosovo extra adaptiert, so der dänische Justizminister. Das Abkommen enthält eine Passage, wonach die - ausschließlich aus EU-Drittländern - stammenden Verurteilten nach Absitzen ihrer Strafe direkt aus dem Kosovo in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen.