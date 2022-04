„Wir dürfen Geld nicht leichtfertig verbrennen!“

Nur neun Punkte standen bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Klagenfurt auf der Tagesordnung, doch die hatten es in sich: Die Mandatare haben nach heftigen Debatten das seit Monaten diskutierte Personalpaket für die 1800 Magistratsbeschäftigten abgesegnet. Auch für den Rechnungsabschluss 2021 mit einem Minus von 8,1 Millionen Euro gab’s Zustimmung.