Nulllohnrunde sorgt für Mega-Zoff in Klagenfurt

Gewerkschaft stimmte zu

Personalreferent Scheider will die Sache nun dennoch durchziehen. „Die Gewerkschaft hat zugestimmt. Auch 2016 gab es unter der SP-Stadtchefin Maria-Luise Mathiaschitz eine Nulllohnrunde, damals war es für alle Mitarbeiter in Ordnung, obwohl sie nichts dafür erhielten“, so Scheider. Der den Mitarbeitern neben zusätzlichen freien Tagen, bezahlte Mittagspausen auch das Arbeitsmodell der langen und kurzen Woche anbietet.