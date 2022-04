Die Feuerwehr läuft für den Zusammenhalt

Der Staffellauf zieht sich über 122 Kilometer

500 Feuerwehrleute aus 44 Ortsfeuerwehren des Bezirkes Spittal können an dem wohl längsten „Löschangriff“ teilnehmen. Jeweils zwei Feuerwehrmänner sollen zwei Saugschläuche so schnell wie möglich jeweils 500 Meter weit transportieren und an das Folgeteam übergeben. Zwischenberger: „Die Staffelübergabe zwischen den einzelnen Teams muss im vollen Lauf, fehlerfrei und auch ohne Zeitverlust erfolgen.“ Die Strecke ist grob vorgegeben und führt nach Winklern, über den Iselsberg durch Osttirol nach Oberdrauburg. „Das Ganze dauert etwa 12 bis 14 Stunden. Die Gesamtzeit wird von einem Notar dokumentiert“, fügt der Feuerwehrmann hinzu.