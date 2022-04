Musk kauft Twitter: Viel Gezwitscher, wenig Profit

Musk will Twitter von der Börse nehmen

Immer wieder stand Twitter in der Kritik, Hassrede und Falschinformationen nicht ausreichend zu bekämpfen. Ende 2013 ging Twitter an die Börse - ein Unterfangen, das der neue Eigentümer Elon Musk nun wieder rückgängig machen will. Ob sich damit ein finanzieller Erfolg einstellt, bleibt abzuwarten.