Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar

Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Musk will 44 Milliarden US-Dollar(rund 40,7 Mrd. Euro) hinblättern. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen.