Jeff Bezos stichelt gegen Twitter-Besitzer Musk

Tesla als Hebel für die chinesische Regierung?

Bezos berief sich in seinem Tweet auf einen Reporter der renommierten „New York Times“, der in einem Beitrag hervorstrich, dass Musks Autobauer erhebliche wirtschaftliche Interessen in China verfolge. Das räume der chinesischen Regierung eine Möglichkeit ein, durch Druck auf Tesla indirekt auch Druck auf Musks anderes Unternehmen Twitter auszuüben.