So schwappt russische Propaganda über uns

Das Video eines Mannes, der in einem Supermarkt Produkte aus den Regalen reißt, sorgt in sozialen Netzwerken für Empörung. Im Raum steht die Behauptung, der Randalierer sei Ukrainer und habe in einem russischen Geschäft in der bayrischen Stadt Regensburg gewütet. Doch das ist gelogen. Der Clip zeigt vielmehr einen jahrealten Vorfall mit einem Betrunkenen in der russischen Stadt Uljanowsk. Falschbehauptungen wie diese sind im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine aktuell gehäuft zu beobachten. Die Kreml-Propaganda, barbarische Ukrainer würden nicht vor Zerstörung und Gewalt gegen Russen zurückschrecken, fällt auch hierzulande auf fruchtbaren Boden.