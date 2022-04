Das bietet die neusanierte Volksschule Landskron

Die Volksschule 7 in Landskron erstrahlt nach umfassenden Sanierungsarbeiten in neuem Glanz. 9,7 Millionen wurden in das Gebäude investiert. Auf dem Dach des Schulhauses wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Für die Schüler gibt’s auch außerhalb der Klassenräume viel Freifläche zum Lernen.