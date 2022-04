Ordnung in Vielfalt für Entdeckungsreise in Museen

„Wissenschafter sammeln Fakten“, weiß Heimo Schinnerl, der dies als Volkskundler seit Jahrzehnten macht und in großen Sammlungen gearbeitet oder diese geleitet hat: Landwirtschaftsmuseum Ehrental, Freilichtmuseum Maria Saal, Landesmuseum. „Museen haben ihre Ursprünge in Repräsentationssammlungen des Hochadels“, so Schinnerl, der Minikrippen sammelt. Mit der Entdeckung der Welt entstanden Wunderkammern; sogar mit Einhörnern gleichnamiger Fabelwesen; sie stellten sich später als Narwalhörner heraus.