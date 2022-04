Die größte Hürde kommt zum Schluss

In diesem treffen Wallner und Co. auf Benfica Lissabon. Die Portugiesen stehen bereits zum vierten Mal im Finale, konnten jedoch noch keines der vorherigen für sich entscheiden. Dennoch sind die „Adler“ die wohl schwerste Hürde für die Aufhauser-Crew. Der Großteil der Mannschaft spielt für Benfica B in der zweiten portugiesischen Liga. Nach 30 Spieltagen rangieren die jungen Lissabonner auf dem fünften Platz. Auch in der Nachwuchs-Königsklasse kann sich die Bilanz sehen lassen: Bis auf das Eröffnungsspiel auswärts bei Dynamo Kiew konnte das Team von Luis Castro jede Partie für sich entscheiden – sechs davon zu null. „Es wird ein ganz enges Spiel, Benfica erwarte ich körperlich stark, wir werden eine ähnliche Leistung wie im Semifinale brauchen“, weiß Rene Aufhauser.