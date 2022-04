Land bietet kostenlose MMR-Impfung in Impfzentren

Durchimpfungsrate hochhalten

In ganz Europa wird seit der Corona-Pandemie ein Rückgang an empfohlenen Impfungen, etwa gegen Masern, Mumps oder Röteln verzeichnet. So sind im Geburtenjahrgang 2020 bisher nur knapp über 50 Prozent der Kinder in Tirol vollständig mit zwei Teilschutzimpfungen immunisiert, heißt es seitens des Landes. Eine Durchimpfungsrate von mindestens 95 Prozent seien jedoch notwendig, um die Masern auszurotten.