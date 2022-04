Wolfgang Konrad leitet „Kongress in kurzen Hosen“

Wenn sich am Sonntag in Wien 31.000 Läufer dem Marathon stellen und die Stadt in ein Sportfest verwandeln, zieht ein Mann im Hintergrund alle Fäden: Wolfgang Konrad organisiert seit 1989 das Spektakel, das mit 4500 Sportlern startete und seinen bisherigen Höhepunkt vor Corona 2019 mit 42.500 Teilnehmern erreichte.