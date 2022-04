Weiter Diskussionen über Hannibal-Aufführung

Für LA Gebi Mair (Grüne) ist das mysteriös: „Normal macht man so eine Aberkennung der Aufschiebung ganz am Anfang eines Verfahrens oder gar nicht. So wie es hier geschah, ist es sehr ungewöhnlich.“ Das Land Tirol stellt klar, dass es hier darum ging, Planungssicherheit zu schaffen. Für den Vize-Landesumweltanwalt Walter Tschon ist es nicht tolerierbar, dass es bei einer Veranstaltung mit derart großer Tragweite nicht möglich war, Bescheide fristgerecht zu erlassen bzw. Stellungnahmen der Verfahrensparteien rechtzeitig einzuholen.