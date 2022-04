Behörde gibt grünes Licht für Hannibal-Aufführung

Man hoffte auf einen Einspruch der Behörde. Gestern gab die BH Imst dann grünes Licht. Sie hat laut APA in einem zusätzlichen Bescheid entschieden, dass eine mögliche Beschwerde gegen den Bewilligungsbescheid der BH nicht aufschiebend wirkt. Und so wird der bekannte Kriegsherr aus Karthago wie einst im Jahre 218 vor Christus auch am Freitagabend um 19.30 Uhr mit seinen Elefanten die Alpen im Bereich des Rettenbachferners überschreiten.