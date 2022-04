Kleintransporter auf der Westautobahn ausgebrannt

Der Kastenwagen war in Fahrtrichtung Wien plötzlich in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf den gesamten Kleintransporter über. Der Lenker konnte das Fahrzeug am Pannenstreifen anhalte und sich unverletzt ins Freie retten. Drei Feuerwehren standen bei dem Löscheinsatz. Das Feuer griff auch auf die Lärmschutzwand über.