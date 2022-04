Rechnungshof blickt mit Argusaugen auf Langen

Die Begeisterung über das Erscheinen von Eggler-Bargehr und ihrem Team hält sich in der Regel eher in Grenzen. Denn die Rechnungshofprüfer sind - offenbar anders als jene beim Wirtschaftsbund - bekannt dafür, die Akten auf Punkt und Beistrich zu prüfen. Umso überraschender ist wohl die Tatsache, dass sich Hittisau in die Bauhof-Prüfung hinein reklamierte. Doch deren Bürgermeister wollte offenbar auch von der Beraterleistung profitieren.