Wenn dem Fernsehen die Frequenzen ausgehen

Enorme Kosten durch Systemwechsel

„Ohne die Mikrofone in unseren Theatern sind kulturelle Produktionen nicht denkbar. Die möglichen Kosten für einen Systemwechsel wären für die Betriebe enorm“, so Cay Stefan Urbanek, kaufmännischer Direktor des Volkstheaters. Man appelliere an die Bundesregierung, sich bei der Europäischen Kommission im Hinblick darauf einzusetzen, dass das Spektrum dem terrestrischen Rundfunk und der Kultur vorbehalten bleibt.