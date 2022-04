Eiernockerln mit ziemlich braunem Beigeschmack

Alle Jahre wieder nehmen einige Wirte just am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, dessen vermeintliche Leibspeise Eiernockerln auf die Speisekarte - und das um wohlfeile 8,80 Euro. Dazu muss man wissen, dass „88“ in rechtsradikalen Kreisen für „HH“ (Heil Hitler) steht. Auch die Grazer Reselstube bot dieses Menü vorgestern an. Nach einer Welle der Empörung und Protestpostings haben die Besitzer reagiert. „Keiner von uns war und ist in Kenntnis eines Geburtstages oder Lieblingsessens einer gewissen Person. Dies schon allein aus dem Umstand, als wir uns mit solchen Personen nicht beschäftigen“, stellte man auf Facebook klar. Außerdem seien die 8,80 Euro für das vegetarische Menü eben ein Fixpreis - die Kommentarfunktion hat man zu dem Beitrag übrigens eingeschränkt.