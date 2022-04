Amazon zahlte in Europa auch 2021 keine Steuern

Dutzende neue Standorte eröffnet

2021 habe Amazon in Europa mehr als 50 Standorte eröffnet „und über 65.000 gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen“. Die Bezahlung war im vergangenen Jahr freilich auch Anlass für Streiks an deutschen Niederlassungen - die Gewerkschaft Verdi fordert seit langem neue Tarifverträge. Insgesamt beschäftige man in Europa mittlerweile mehr als 200.000 Mitarbeiter, so der Online-Riese.