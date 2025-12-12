US-Fiskus schaut OnlyFans wegen Trinkgeld-Gesetz

Laut des Budgetplans liegt es in der Verantwortung der IRS-Beamten, zu bewerten, welche Trinkgelder der Abonnenten auch in Zukunft versteuert werden müssen und welche nicht. Für den Steuerberater Thomas Gorcynski könnte es in Zukunft zu bizarren Szenen vor Steuergerichten kommen: „Besonders bei Fetischen ist es sehr subjektiv, was Leute als pornografisch empfinden. Da kann der Richter es völlig anders sehen, als die IRS.“