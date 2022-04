9 Disney-Serien bald nicht mehr bei Amazon, Sky

In den nächsten Wochen verschwinden neun weitere Serien, an denen der Disney-Konzern die Rechte hat, von den Streaming-Angeboten Amazon Prime Video, Sky Ticket und RTL+. Es wird erwartet, dass die Serien „Lost“, „American Crime“, „The Catch“, „Harrow“, „Seattle Firefighters“, „Grey’s Anatomy“, „Stumpdown“ und „The Kids Are Alright“ in Zukunft nur noch bei Disneys hauseigenem Streamingdienst Disney+ gezeigt werden.