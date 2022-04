Spatenstich für das erste Frauenhaus in Braunau

Neubau und neue Standorte

In den Regionen Unteres Mühlviertel und Inneres Salzkammergut sind weitere Frauenhäuser in Planung, derzeit werden die möglichen Standorte durch die Abteilung Soziales evaluiert. Ebenfalls auf der Agenda sind Neubauten in Steyr und Ried/Innkreis. Bei letzterem liegt bereits eine Baubewilligung vor. „Wir sind schon in den Startlöchern“, freut sich Michaela Schrotter, Geschäftsführerin der Schutzeinrichtung. „Bisher gab es in jedem Stock nur ein WC und Bad. Das neue Haus wird endlich modernen Standards entsprechen.“ Die aktuellen Steigerungen bei Baukosten dürften keine Verzögerung verursachen.